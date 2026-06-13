Игрок "Динамо" Касарес попал в состав Парагвая на матч ЧМ с США

Сборные США и Парагвая объявили составы на стартовый матч чемпионата мира по футболу. США: Фриз, Дест, Рим, Ричардс, Фримен, Тилльман, Пулишич, Балогун, Энтони Робинсон, Адамс, Маккенни. Парагвай: Хиль, Альдерете, Алонсо, Альмирон, Кубас, Бобадилья, Энсисо, Санабрия Густаво Гомес, Касерес (московское "Динамо"), Диего Гомес.

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Встреча начнется в 4:00 по московскому времени. Также в одной группе с США и Парагваем играют Турция и Автралия. Чемпионат мира стартовал 11 июня. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем.

Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.