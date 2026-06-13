Полиция США сделала важное заявление в связи с кражей у сборной Англии

Полиция Канзас-Сити (штат Миссури) подтвердила факт расследования кражи оборудования, связанного со сборной Англии, и сделала официальное заявление по этому делу.

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Об этом пишет Sky News.

«Мы расследуем возможную кражу оборудования из транспортного средства команды, которое прибыло в Канзас-Сити с пропавшими вещами сегодня вечером. Расследование продолжается. Двое лиц, представляющих интерес для следствия, были взяты под стражу до дальнейшего расследования», — указано в сообщении.

Согласно опубликованной в СМИ информации, злоумышленники также похитили экипировку. футбольные мячи, тренировочное оборудование, среди которого оказалось оборудование для аналитики, доски главного тренера сборной Томаса Тухеля и столы для массажа. Кража произошла во время перевозки из Флориды в Канзас-Сити.

Во Флориде национальная английская команда готовилась к чемпионату мира. В рамках сбора английские футболисты провели три матча и обыграли Новую Зеландию, Коста-Рику и местный клуб «Майами Юнайтед».

Свой первый матч на групповом этапе английская команда проведет со сборной Хорватии 17 июня. Стартовый свисток для команд прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.