Сборная Англии стала жертвой ограбления на чемпионате мира в США

Британская газета Daily Mail сообщает, что сборная Англии по футболу стала жертвой ограбления во время чемпионата мира. Перед первой тренировкой команды в Канзас-Сити (штат Миссури, США) из фургона у игроков украли игровые бутсы, официальные мячи турнира и ключевое тренировочное снаряжение.

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По данным источников, из всего груза уцелел лишь один футбольный мяч. Есть опасения, что среди пропавших вещей - бутсы нападающего Гарри Кейна и полузащитника Джуда Беллингема. Сотрудники службы безопасности подозревают, что к краже могут быть причастны водители, которым доверили доставку.

Футбольная ассоциация Англии уже сотрудничает с местной полицией, пытаясь вернуть похищенное. Первый матч на турнире англичане проведут 17 июня против сборной Хорватии. Затем подопечные Томаса Тухеля сыграют с командами Ганы (23 июня) и Панамы (28 июня).

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