Впервые на ЧМ-2026 после подсказки ВАР отменена желтая карточка
На чемпионате мира-2026 в силу вступили сразу несколько нововведений, касательно правил и игрового процесса. Одно из них можно было наблюдать во время матча США - Парагвай.
На 50-й минуте американец Тим Рим получил желтую карточку за фол против Мигеля Альмирона.
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По старым правилам ВАР рассматривала обоснованность только красных карточек, но тут нидерландского рефери Данyи Макrели пригласили к монитору. И, в итоге, он свой "горчичник" Риму отменил, предъявив его парагвайцу Альмирону за симуляцию.
Матч продолжается. Сборная США ведет со счетом 3:0.
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