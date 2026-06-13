Впервые на ЧМ-2026 после подсказки ВАР отменена желтая карточка

На чемпионате мира-2026 в силу вступили сразу несколько нововведений, касательно правил и игрового процесса. Одно из них можно было наблюдать во время матча США - Парагвай.

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На 50-й минуте американец Тим Рим получил желтую карточку за фол против Мигеля Альмирона.

По старым правилам ВАР рассматривала обоснованность только красных карточек, но тут нидерландского рефери Данyи Макrели пригласили к монитору. И, в итоге, он свой "горчичник" Риму отменил, предъявив его парагвайцу Альмирону за симуляцию.

Матч продолжается. Сборная США ведет со счетом 3:0.