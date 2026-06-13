Назван фаворит в матче Марокко с Бразилией на ЧМ-2026

Букмекеры назвали фаворита в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Бразилии и Марокко. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Аналитики отдают предпочтение бразильцам. На их победу можно поставить с коэффициентом 1,71. Успех марокканцев оценивается коэффициентом 5,60. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,75.

По мнению букмекеров, матч не получится слишком результативным. На то, что в игре забьют больше двух мячей, можно поставить с коэффициентом 2,18.

Бразилия и Марокко выступают на мундиале в группе С. Команды проведут встречи в ночь на воскресенье, 14 июня.