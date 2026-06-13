Аршавин о Неймаре на ЧМ: «Зря его взяли. Он не тот»

Андрей Аршавин считает, что сборная Бразилии зря взяла Неймара на ЧМ-2026.

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Сообщалось, что 34-летний нападающий пропустит стартовый матч турнира с Марокко из-за травмы.

— Его возвращение в сборную – вы видели, что было в Бразилии, там праздник. Для вас он какой-то особый футболист?

— Мне он нравится. Но они зря его взяли.

— Почему?

— Ну, он не тот, — сказал экс-игрок сборной России в эфире YouTube-канала Fonbet.