Луис Энрике: «Цель Бразилии на ЧМ-2026 – только первое место»
Форвард «Зенита» Луис Энрике рассказал о задаче сборной Бразилии на чемпионате мира.
«О цели моей команды на турнире в США, Канаде и Мексике можно сказать одно – только первое место! У нас потрясающий состав, где собраны сильнейшие футболисты, есть сыгранность и взаимопонимание. Конечно, противостоять Бразилии будут тоже лучшие из лучших, но мы сделаем все, чтобы доставить великую радость нашим болельщикам», – написал Энрике в авторской колонке для «СЭ».
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Сборная Бразилии сыграет на чемпионате мира-2026 в группе C с Марокко, Шотландией и Гаити.
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