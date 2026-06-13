В Госдуме высказались о краже у сборной Англии

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала кражу вещей сборной Англии перед стартом чемпионата мира-2026.

Ранее Foot Mercato сообщил, что во время перевозки экипировки из Флориды на базу англичан в Канзас-Сити была украдена большая часть вещей команды. По данным источника, футболисты потеряли бутсы, в которых планировали играть на турнире, а также мячи и инвентарь технического персонала.

Журова заявила, что на Олимпиаде-2014 в Сочи и ЧМ-2018 в России такие ситуации были невозможны.

«У нас и на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, и на чемпионате мира по футболу 2018 года подобные инциденты были просто исключены. Потому что на всех участках движения был достаточно серьезный контроль за безопасностью всех участников соревнований. И я даже гипотетически не могу предположить, что должно было произойти для того, чтобы что-то подобное могло случиться в России. Потому что все команды всегда перемещались под усиленным сопровождением соответствующих служб, которые постоянно отслеживали, как у нас говорят, весь периметр безопасности. Но в Америке считают, что у них более свободная и безопасная страна. И что ничего подобного случиться не может», – сказала Журова.

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