Английский арбитр Оливер из‑за травмы пропустит свой первый матч на ЧМ‑2026

Английский арбитр Майкл Оливер из‑за повреждения не сможет работать на своем первом матче на чемпионате мира‑2026 по футболу, сообщает пресс‑служба Международной федерации по футболу (ФИФА).

Оливер был назначен главным арбитром матча группы E между сборными Эквадора и Кот‑д’Ивуара. Вместо англичанина встречу обслужит француз Франсуа Летексье.

— Изменение в составе судейской бригады: из‑за незначительной травмы арбитра Майкла Оливера заменит Франсуа Летексье. Ожидается, что Оливер сможет вернуться к работе в ближайшие дни, — говорится в заявлении ФИФА.

Прямую трансляцию игры Эквадор — Кот‑д’Ивуар смотрите в ночь на 15 июня с 1:40 (мск) на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.