«Ожидания невероятно высоки». Винисиус — о давлении на сборную Бразилии на ЧМ‑2026
Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор рассказал о давлении, которое испытывает национальная команда на чемпионате мира 2026 года.
— Вокруг вас — огромное доверие и колоссальное давление.
— Да, это нормально. Но у меня нет сомнений: мы способны войти в историю. Мы долго готовились, чтобы оказаться здесь, и я надеюсь, что бразильский народ будет нас поддерживать. Нам очень хочется порадовать болельщиков.
— А как насчёт груза ответственности?
— Да, ожидания невероятно высоки, и я понимаю: люди хотят, чтобы мы вернулись домой с кубком. В отборочном турнире мы стартовали неудачно, и, конечно, это подорвало доверие фанатов. Знаю, что многие не считают нас главными претендентами на победу. Но сейчас мы все начинаем с нуля. Я, как и мои партнёры по команде, убеждён: мы можем провести отличный чемпионат мира и, возможно, подарить ту радость, которую весь бразильский народ ждёт уже очень давно. На нас лежит большая нагрузка — ведь мы страна, которая побеждала чаще всех. Но мы формируем сплочённую команду, в которой каждый горит желанием переписать футбольную историю нашей страны, — приводит слова Винисиуса La Gazzetta dello Sport.
В воскресенье, 14 июня, бразильская национальная команда дебютирует на чемпионате мира 2026 года в матче с Марокко.
Соперниками сборной Бразилии на чемпионате мира по футболу 2026 года в рамках группового этапа станут Марокко, Гаити и Шотландия. ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
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