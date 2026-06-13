Президент Бразилии обратился к игрокам сборной и Анчелотти перед стартом команды на ЧМ
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) обратился к футболистам сборной страны и главному тренеру команды Карло Анчелотти перед стартом на чемпионате мира 2026 года.
Политик отметил, что пришло время играть с душой, желанием и самоотдачей.
«Хочу пожелать удачи каждому игроку. Вы носите на себе майку целой страны. Я и миллионы бразильцев болеем за вас», — заявил президент Бразилии.
Чемпионат мира по футболу-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Бразильцы сыграют в группе С вместе с командами Гаити, Марокко и Шотландии.
Первый матчем на турнире для бразильцев станет игра с Марокко. Она пройдет в ночь на воскресенье, 14 июня.
Тренер Марокко об Анчелотти: «Я прочитал все его книги и знаю все его секреты. У меня будет преимущество, может быть»
Мбаппе сыграл на флейте и пообещал так отпраздновать гол на ЧМ: «Родители хотели чтобы я развивался всесторонне. Я играл всего год или два, но это было весело»
Катар – Швейцария. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
Тренер Марокко об Анчелотти: «Я прочитал все его книги и знаю все его секреты. У меня будет преимущество, может быть»
Мбаппе сыграл на флейте и пообещал так отпраздновать гол на ЧМ: «Родители хотели чтобы я развивался всесторонне. Я играл всего год или два, но это было весело»
Катар – Швейцария. Онлайн-трансляция начнется в 22:00