Сборная Англии нашла часть вещей, украденных на чемпионате мира

Представители сборной Англии по футболу нашли часть вещей, украденных перед первой тренировкой команды в Канзас-Сити (США, штат Миссури) во время чемпионата мира. Об этом сообщает портал The Athletic.

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Ранее газета Daily Mail сообщала, что перед первой тренировкой команды из фургона у игроков украли игровые бутсы, а также официальные мячи турнира и ключевое тренировочное снаряжение. The Athletic отмечает, что часть снаряжения, в основном бутсы, были найдены.

Первый матч на турнире англичане проведут 17 июня: соперником будет сборная Хорватии. Затем подопечные Томаса Тухеля сыграют с командами Ганы (23 июня) и Панамы (28 июня).