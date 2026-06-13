Маркиньос рассказал, что Карло Анчелотти изменил в сборной Бразилии

Защитник сборной Бразилии Маркиньос высказался о роли главного тренера Карло Анчелотти. Итальянский специалист возглавил национальную команду 12 мая 2025 года.

«Анчелотти — многократный победитель [топ-5 лиг Европы], доказавший, что знает, как превратить команду в чемпионов. Я думаю, для нас важно, что он сейчас у руля. Он прекрасно справляется с трудностями и давлением, которые неизбежны. Мы рады, что у нас есть такой тренер, который по-настоящему понимает свою команду, своих игроков, который так хорошо разбирается в тактической стороне игры и ещё лучше — в том, что нужно, чтобы стать чемпионом. Он привнёс в команду настоящую искру, то дополнительное преимущество, которое нам было нужно перед чемпионатом мира», — приводит слова Маркиньоса официальный сайт ФИФА.

Анчелотти занимал должность главного тренера мадридского «Реала» с 2013 по 2015 год и с 2021 по 2025 год. За этот период под его руководством испанский клуб трижды выиграл Лигу чемпионов, дважды становился чемпионом Испании, два раза завоёвывал Кубок и Суперкубок Испании, три раза побеждал в Суперкубке УЕФА, выигрывал Межконтинентальный кубок, а также дважды выигрывал клубный чемпионат мира.