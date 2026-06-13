Сборные Катара и Швейцарии объявили стартовые составы на матч чемпионата мира‑2026 по футболу.
Встреча группы B пройдет в Санта‑Кларе и начнется в 22:00 (мск).
Стартовый состав Катара: Махмуд Абунада (вратарь), Мигел Педро, Исса Лайе, Джассем Габер, Аюб Аль‑Уи, Хомам Ахмед, Хухи Буалем (капитан), Ассим Мадибо, Жуниор Эдмилсон, Акрам Афиф, Юсуф Абдурисаг.
Стартовый состав Швейцарии: Грегор Кобель (вратарь), Нико Эльведи, Мануэль Аканджи, Рикардо Родригес, Денис Закария, Ремо Фройлер, Гранит Джака (капитан), Мишель Эбишер, Брель Эмболо, Дан Ндой, Рубен Варгас.
Прямую трансляцию игры Катар — Швейцария смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
Сборные Катара и Швейцарии назвали стартовые составы на матч ЧМ‑2026
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Медведев проиграл Майхшаку и не смог выйти в финал теннисного турнира в Нидерландах
Фестиваль российского кино «Кинопоток» устремляется в Турцию: «Газпром-Медиа Холдинг», «Аккую Нуклеар», «Роскино» и Россотрудничество открыли показы в городе строительства АЭС «Аккую»
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