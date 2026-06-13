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Рангник продлил контракт со сборной Австрии до Евро-2028

Sports.ru

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник продлил контракт с национальной командой.

Тренер сборной Австрии Рангник продлил контракт перед стартом на ЧМ-2026
© Global Look Press

67-летний специалист останется на своем посту до чемпионата Европы 2028 года.

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Рангник возглавляет австрийскую сборную с 2022 года. На ЧМ-2026 команда сыграет с Аргентиной, Алжиром и Иорданией в группе J. 

Рангник прекратил переговоры с «Миланом» и хочет остаться в сборной Австрии до 2028-го. «Россонери» слишком долго обдумывали требования немца

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