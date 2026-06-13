Тренер сборной Австрии Рангник продлил контракт перед стартом на ЧМ-2026

Рангник продлил контракт со сборной Австрии до Евро-2028
Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник продлил контракт с национальной командой.
67-летний специалист останется на своем посту до чемпионата Европы 2028 года.
Рангник возглавляет австрийскую сборную с 2022 года. На ЧМ-2026 команда сыграет с Аргентиной, Алжиром и Иорданией в группе J.
Рангник прекратил переговоры с «Миланом» и хочет остаться в сборной Австрии до 2028-го. «Россонери» слишком долго обдумывали требования немца
Катар – Швейцария. 0:1 – Эмболо реализовал пенальти на 17-й минуте. Онлайн-трансляция
Эмболо забил Катару с пенальти. Абунада сбил Фройлера во вратарской на 13-й минуте и получил желтую, голкиперу оказывали медпомощь после столкновения со швейцарцем
Клозе не против, чтобы Месси побил его рекорд по голам на ЧМ: «Он настоящий гений. Я всегда был его поклонником, было бы приятно, если бы это сделал именно он»
Катар – Швейцария. 0:1 – Эмболо реализовал пенальти на 17-й минуте. Онлайн-трансляция
Эмболо забил Катару с пенальти. Абунада сбил Фройлера во вратарской на 13-й минуте и получил желтую, голкиперу оказывали медпомощь после столкновения со швейцарцем
Клозе не против, чтобы Месси побил его рекорд по голам на ЧМ: «Он настоящий гений. Я всегда был его поклонником, было бы приятно, если бы это сделал именно он»