Тренер сборной Австрии Рангник продлил контракт перед стартом на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник продлил контракт с национальной командой.

67-летний специалист останется на своем посту до чемпионата Европы 2028 года.

Рангник возглавляет австрийскую сборную с 2022 года. На ЧМ-2026 команда сыграет с Аргентиной, Алжиром и Иорданией в группе J.

Рангник прекратил переговоры с «Миланом» и хочет остаться в сборной Австрии до 2028-го. «Россонери» слишком долго обдумывали требования немца