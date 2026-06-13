«Это может быть моим последним шансом». Маркиньос — о желании выиграть ЧМ-2026

Защитник сборной Бразилии Маркиньос считает, что чемпионат мира по футболу 2026 года может стать для него последней возможностью выиграть первенство мира. Завтра, 14 июня, южноамериканская команда выступит в матче 1-го тура группы C ЧМ-2026 с Марокко. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 1:00 мск.

«Каждый игрок, которому в руки попадает трофей [чемпионата мира], говорит, что это, без сомнения, самый великий момент в его жизни. Я хочу испытать это на себе. Если бы я выиграл чемпионат мира, это стало бы вершиной моей жизни и карьеры. В 32 года это может быть моим последним шансом», — приводит слова Маркиньоса официальный сайт ФИФА.

Во 2-м туре бразильская национальная команда встретится с Гаити (20 июня), в 3-м туре — с Шотландией (25 июня). Марокко во 2-м туре сыграет с Шотландией (20 июня), в 3-м туре — с Гаити (25 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.