Шотландский тренер Кларк раскритиковал цену поездки на чемпионат мира

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк раскритиковал стоимость поездки на чемпионат мира по футболу 2026 года, который проходит в США, Канаде и Мексике. Специалист призвал болельщиков не влезать в долги ради посещения турнира. Об этом сообщает The Telegraph.

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«Худшее, что могут сделать люди, — это влезть в долги, из которых они не смогут выбраться. Это не должно быть так дорого. Футболу нужно быть осторожным, чтобы не терять связь с теми, кто действительно важен, а это болельщики», — приводит издание слова Кларка.

По словам тренера, билеты на матчи турнира слишком дорогие, как и стоимость проживания в городах, принимающих игры. Кларк отметил, что некоторые расценки вызывают у него «глаза разбегаются» (eye-watering). При этом он признал: чемпионат мира есть чемпионат мира, и спрос на билеты колоссальный — ФИФА сообщала о пяти миллионах заявок на два миллиона мест.

Сборная Шотландии впервые за 28 лет пробилась на мужской чемпионат мира. Команда сыграет в группе B с Гаити, Марокко и Бразилией. Два стартовых матча шотландцев пройдут в Бостоне, заключительный — в Майами. Как отмечает BBC, болельщикам из Шотландии придется особенно тяжело: они вынуждены провести в дорогом Бостоне восемь ночей, а билеты на игру с Бразилией на вторичном рынке уже сейчас стоят более 2500 фунтов на двоих . Сам Кларк накануне старта турнира посоветовал команде не повторять ошибку Евро-2024: «Главный урок Германии прост — не дайте себя уничтожить (don‘t get humped)» .

Чемпионат мира 2026 года стартовал 11 июня и продлится до 19 июля.

По данным ВВС, общая стоимость поездки на ЧМ-2026 для двоих болельщиков из Шотландии, включая авиабилеты, проживание, переезды между городами и билеты на вторичном рынке, может превысить 15 тысяч фунтов стерлингов, а для семьи из четырех человек — 25 тысяч.

Для сравнения: поездка на турнир болельщиков сборной Англии обойдется дешевле — около 13 тысяч фунтов на пару. При этом матч открытия между Саудовской Аравией и Уругваем в Майами можно посмотреть за 276 долларов, а финал в Нью-Джерси уже стоит почти 8600 долларов за билет. ФИФА, расширившая турнир до 48 команд, рассчитывает заработать на билетах и программе гостеприимства 3,1 миллиарда долларов — на 241% больше, чем на ЧМ-2022 в Катаре.