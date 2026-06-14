Сборная Бразилии сыграла вничью с Марокко

Национальная команда Бразилии не смогла победить в стартовом матче на ЧМ, разойдясь миром с марокканцами - 1:1.

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Бразильцев спас Винисиус

По традиции "желто-зеленые" приехали на первенство планеты в ранге одного из фаворитов и с большими ожиданиями. Именно Бразилия до сих пор остается рекордсменом по числу титулов на ЧМ - пять трофеев. При этом в последний раз южноамериканцы завоевали кубок аж 24 года назад. С тех пор выросло целое поколение болельщиков "селесао", которое не видело свою любимую команду с золотыми медалями. Для такой футбольной страны как Бразилия - это настоящая боль.

Впервые в истории бразильцы поехали на ЧМ с иностранным тренером. После долгих лет упорства федерация футбола сделала выбор в пользу "легионера" - знаменитого Карло Анчелотти. Итальянец добился всего на клубном уровне, и теперь ему захотелось показать класс в качестве наставника сборной.

Дебют Анчелотти на ЧМ в новой роли пришелся на встречу с очень непростой командой - полуфиналистом чемпионата мира-2022, действующими победителями Кубка Африки марокканцами. Здесь у "атласских львов" хватает, как и уверенности в собственных силах. Ни бразильцы, ни аргентинцы, ни французы - никто не страшен Ашрафу Хакими и компании.

Первый тайм встречи в Нью-Джерси прошел в основном с преимуществом марокканцев. В начале встречи бразильцы и вовсе с трудом переходили за центр поля, игра у них абсолютно не шла. Вполне логично, что именно "красно-зеленые" открыли счет: на 21-й минуте забил Исмаэль Сайбари. Южноамериканцы никак не могли нащупать свою игру. Слышен был даже легкий свист их болельщиков. И здесь в дело вмешался Винисиус. Форвард "Реала" ворвался в чужую штрафную и мощным ударом в угол сравнял счет - 1:1.

Вторая половина не изобиловала опасными моментами. Бразильцы чуть больше атаковали, а марокканцы ближе к концовке встречи стали все чаще уделять внимание атаке. Неплохой момент был у Рафиньи, но полузащитник "Барселоны" пробил в руки Яссину Буну после передачи Винисиуса. Отметим, что защитник "Зенита" Дуглас Сантос провел все 90 с лишним минут на поле, а его одноклубник Луис Энрике вышел на замену во втором тайме.

Итоговые 1:1 - неплохой результат как для одних, так и для других. Впереди у Бразилии и Марокко матчи в группе с Гаити и Шотландией, которые явно уступают им в классе.

Бразилия без искорки, марокканцы приятно удивили

Бразилия, мягко говоря, не впечатлила. Столько звезд в составе, но никакой поставленной игры нет. Все строится на индивидуальном мастерстве звезд. Не будь прохода Винисиуса и его точного удара - сборная Марокко вполне могла одержать победу.

По ощущениям, бразильцы абсолютно не готовы бороться на равных с Аргентиной, Францией, Испанией. Команда Карло Анчелотти уступает им как по подбору игроков, так и в классе. Самое главное - у бразильцев не видно резерва, за счет чего они могут прибавить. Остается только уповать на гений Анчелотти и Винисиуса. Ну и, может быть, вернется после травмы Неймар и вспомнит, как он играл в футбол лет 6-7 назад.

Что касается марокканцев, то "атласские львы" провели отличный матч. Им чуть не хватало "физики", силенок, но они наверняка выйдут на пик по ходу турнира. Техничные, быстрые, по-спортивному злые - такими были марокканские футболисты в матче с Бразилией. Африканцы могли рассчитывать на большее, но ничья с пятикратными чемпионами мира - достойный результат. Более чем достойный.