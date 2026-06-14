Винисиус сравнялся с Роналдиньо по голам на чемпионатах мира
Футболист сборной Бразилии Винисиус сравнялся с Роналдиньо по голам на чемпионатах мира. Винисиус забил мяч в ворота сборной Марокко. Теперь у Винисиуса и Роналдиньо по два забитых мяча. Встреча Бразилии и Марокко завершилась со счетом 1:1.
Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем.
Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.
«Бразилия показала очень мало, выделялся только Винисиус, его игра впечатляла. Сегодня был только он, нужно, чтобы играла вся команда». Пауло Нунес об 1:1 с Марокко
Винисиус после 1:1 с Марокко: «Трава быстро высыхает на жаре, игра становится вялой. Это мешает Бразилии, но мы адаптируемся и добьемся больших побед»
Мело про гол Марокко: «У Бразилии очень сильный состав, она не может быть такой пассивной. Три игрока полузащиты просто наблюдают, как Браим делает хороший пас»
«Бразилия показала очень мало, выделялся только Винисиус, его игра впечатляла. Сегодня был только он, нужно, чтобы играла вся команда». Пауло Нунес об 1:1 с Марокко
Винисиус после 1:1 с Марокко: «Трава быстро высыхает на жаре, игра становится вялой. Это мешает Бразилии, но мы адаптируемся и добьемся больших побед»
Мело про гол Марокко: «У Бразилии очень сильный состав, она не может быть такой пассивной. Три игрока полузащиты просто наблюдают, как Браим делает хороший пас»