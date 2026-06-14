Германия — Кюрасао: Нмеча вывел немецкую команду вперёд на шестой минуте
В эти минуты идёт матч 1-го тура группы E чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Германии и Кюрасао. Встреча проходит на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США. В качестве главного арбитра выступает Джалал Джайед (Марокко). На данный момент счёт 1:0 в пользу бундестим. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
На шестой минуте Феликс Нмеча открыл счёт в этой игре и вывел немецкую команду вперёд.
Во 2-м туре немецкая национальная команда встретится с Кот-д'Ивуаром (20 июня), в 3-м туре — с Эквадором (25 июня). Кюрасао во 2-м туре сыграет с Эквадором (21 июня), в 3-м туре — с Кот-д'Ивуаром (25 июня).
Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.
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