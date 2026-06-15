Кот‑д’Ивуар вырвал победу над Эквадором

Завершился матч 1-го тура группы Е чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Кот-д'Ивуара и Эквадора. Игра проходила на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии, США. В качестве главного арбитра встречи выступил Франсуа Летексье (Франция). Ивуарийцы одержали победу со счётом 1:0.

Форвард сборной Кот-д'Ивуара Амад Диалло забил единственный гол в матче на 90-й минуте.

Во 2-м туре ЧМ-2026 сборная Кот-д'Ивуара встретится с Германией (20 июня), в 3-м туре — с Кюрасао (25 июня). Эквадор во 2-м туре сыграет с Кюрасао (21 июня), в 3-м туре — с Германией (25 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).