Анчелотти оценил первую игру сборной Бразилии на чемпионате мира по футболу
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти недоволен результатом матча против команды Марокко на чемпионате мира по футболу. Комментарий Анчелотти приводит портал Globo.
Сборная Бразилии в дебютном матче на чемпионате мира сыграла вничью против команды Марокко (1:1).
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"Матч, особенно первый тайм, был сложным, - сказал Анчелотти. - Я нервничал, мы теряли мяч, на поле было мало равновесия. Второй тайм был намного лучше, и команда станет сильнее в следующей встрече. Мы не можем терять уверенность. В первом матче чемпионата мира может случиться что угодно. Результат приемлем, но мы будем бороться дальше". "Чемпионаты мира не выигрываются в первом матче, - продолжил специалист. - Я недоволен результатом, и мы должны работать над улучшением игры, это нормально".
Команды выступают в группе С, где также играют сборные Гаити и Шотландии. В следующем туре бразильцы в ночь на 20 июня по московскому времени встретятся с командой Гаити. Сборная Марокко в тот же день сыграет с шотландцами.
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