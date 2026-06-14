Сборная Турции сенсационно уступила Австралии на ЧМ-2026

Национальная команда Турции уступила сборной Австралии в первом туре группового этапа ЧМ-2026. Счет в матче на 27-й минуте встречи открыл вингер австралийцев Нестори Иранкунда. За 15 минут до финального свистка Коннор Меткалф установил итоговый счет на табло, поразив ворота Турции ударом из-за пределов штрафной.

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Турция и Австралия выступают в группе D, по итогам первого тура США возглавляет квартет с тремя очками - команда-хозяйка мундиаля одержала победу над Парагваем со счетом 4:1.

Чемпионат мира, 1-й тур группового этапа.

Сборная Австралии 2:0 сборная Турции.

Голы:

Иранкунда, 27, Меткалф, 75.