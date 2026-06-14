Тренер золотой сборной США на ОИ-2026 поддержал американских футболистов на ЧМ

Тренер золотой сборной США на ОИ-2026 Салливан поддержал американских футболистов на ЧМ
Главный тренер олимпийской сборной США по хоккею и «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан поддержал национальную команду страны на чемпионате мира по футболу 2026 года.
«Желаю тренеру Маурисио Почеттино и сборной США всего наилучшего на чемпионате мира. Вперёд, США, будем за вас болеть», — сказал Салливан в видео, опубликованном на странице «Рейнджерс» в социальной сети Х.
Под его руководством американские хоккеисты выиграли золотые медали на Олимпиаде-2026 в Италии, победив в финале Канаду (2:1 ОТ). Сборная США по футболу начала домашний чемпионат мира с победы над Парагваем (4:1). В группе D также выступают команды Австралии и Турции.
Де Йонг о сборной Нидерландов: «У нас нет кризиса, мы хорошо подготовлены к ЧМ. Люди настроены пессимистично, но мы дадим всем основания для оптимизма»
Нагельсманн о словах Клоппа и Мюллера про состав Германии: «У нас много экспертов. Юрген и Томас добились больших успехов в футболе, они имеют право говорить то, что хотят»
Тренер Туниса Лямуши о ЧМ: «Меня не просили выходить в полуфинал! Но не стоит воспринимать турнир легкомысленно, мы хотим показать наилучший результат в сложной группе»
Де Йонг о сборной Нидерландов: «У нас нет кризиса, мы хорошо подготовлены к ЧМ. Люди настроены пессимистично, но мы дадим всем основания для оптимизма»
Нагельсманн о словах Клоппа и Мюллера про состав Германии: «У нас много экспертов. Юрген и Томас добились больших успехов в футболе, они имеют право говорить то, что хотят»
Тренер Туниса Лямуши о ЧМ: «Меня не просили выходить в полуфинал! Но не стоит воспринимать турнир легкомысленно, мы хотим показать наилучший результат в сложной группе»