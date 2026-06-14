$71.9182.97

Дуглас Сантос отреагировал на свой дебют на ЧМ в составе сборной Бразилии

Чемпионат.comиещё 2

Защитник «Зенита» и сборной Бразилии Дуглас Сантос прокомментировал свой дебют на чемпионате мира 2026 года. В матче 1-го тура группового этапа бразильская национальная команда сыграла вничью с Марокко (1:1). Капитан санкт-петербургской команды отыграл всё время встречи.

Дуглас Сантос отреагировал на свой дебют на ЧМ в составе сборной Бразилии
© Чемпионат

Сантос стал лучшим футболистом матча по отборам и передачам между линиями.

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

«Благодарю Бога, что позволил мне прожить момент дебюта на чемпионате мира. Продолжаем доверять нашему предназначению и сосредоточены на грядущих вызовах. Мы сильны и никогда не сдаёмся. Вперёд, Бразилия!» — написал Сантос в своём аккаунте в социальной сети.

Во 2-м туре бразильская национальная команда встретится с Гаити (20 июня), в 3-м туре — с Шотландией (25 июня).

Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости
Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости