Четыре представителя сборной Ирана выиграли апелляции по визам в США на ЧМ

Четверо членов иранской делегации выиграли апелляцию на отказ в выдаче виз для въезда в США для участия в чемпионате мира по футболу. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

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Изначально в американских визах было отказано 15 членам иранской делегации. Десять человек оспорили этот отказ, и только четверым удалось выиграть поданную апелляцию. Среди получивших визы — член технического персонала команды, работающий аналитиком, и два сотрудника международного отдела федерации.

Апелляцию на визу подал в том числе президент Федерации футбола Ирана (FFIRI) Мехди Тадж, однако ему было отказано.

На групповом этапе Иран сыграет в калифорнийском Инглвуде с Новой Зеландией и Бельгией, а затем в Сиэтле — с Египтом.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. Договориться об этом не удалось, однако базироваться иранская команда будет именно в Мексике.