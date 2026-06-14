Шансы Роналду забить больше Месси на ЧМ-2026 оценили

Шансы нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду забить больше аргентинского форварда Лионеля Месси на ЧМ-2026 оценили. Об этом сообщает Betonmobile.

Букмекеры считают, что в этой бомбардирской гонке победу одержит Месси. Поставить на это можно с коэффициентом 1,45. Ставки на успех Роналду принимаются с коэффициентом 2,60.

Для обоих игроков этот мундиаль является шестым в карьере. Месси выигрывал чемпионат мира в 2022 году.

Аргентинцы сыграют на ЧМ-2026 в группе J с командами Алжира, Австрии и Иордании. Сборная Португалии выступит в квартете К с командами Колумбии, ДР Конго и Узбекистана.