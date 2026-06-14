ФИФА потребовала от сборной Сенегала убрать звезду с эмблемы на чемпионате мира‑2026
Международная федерация футбола (ФИФА) потребовала от сборной Сенегала убрать здезду с эмблемы на чемпионате мира‑2026, сообщает в социальных сетях журналист Микки Джуниор.
Ранее ФИФА потребовала от сборной Египта убрать семь звезд с эмблемы, символизирующие семь побед в Кубке африканских наций, а также изменить на форме золотой цвет, которым подписаны имена и номера игроков.
Сообщается, что ФИФА обратилась к Сенегалу с требованием убрать звезду с эмблемы за победу в Кубке африканских наций в 2021 году.
Сборная Сенегала на чемпионате мира сыграет в группе I, где ее соперниками будут команды Франции, Норвегии и Ирака.
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Нидерланды – Япония. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
Джози Алтидор: «США выиграют ЧМ. Месси и Роналду на закате карьеры, это выравнивает шансы для всех»