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ФИФА потребовала от сборной Сенегала убрать звезду с эмблемы на чемпионате мира‑2026

Матч ТВ

Международная федерация футбола (ФИФА) потребовала от сборной Сенегала убрать здезду с эмблемы на чемпионате мира‑2026, сообщает в социальных сетях журналист Микки Джуниор.

ФИФА потребовала от сборной Сенегала убрать звезду с эмблемы на чемпионате мира‑2026
© Матч ТВ

Ранее ФИФА потребовала от сборной Египта убрать семь звезд с эмблемы, символизирующие семь побед в Кубке африканских наций, а также изменить на форме золотой цвет, которым подписаны имена и номера игроков.

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Сообщается, что ФИФА обратилась к Сенегалу с требованием убрать звезду с эмблемы за победу в Кубке африканских наций в 2021 году.

Сборная Сенегала на чемпионате мира сыграет в группе I, где ее соперниками будут команды Франции, Норвегии и Ирака.

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