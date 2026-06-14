В США озвучили число иностранцев, которые приедут на ЧМ
Глава американского министерства внутренней безопасности Маркуэйн Маллин считает, что на чемпионат мира по футболу в США приедут до 7 миллионов иностранных граждан.
«У нас будет от 5 до 7 миллионов гостей», - сказал Маллин в интервью CNN.
В ведомстве, по словам его главы, на данный момент не видят каких-то специальных угроз безопасности. Вместе с тем чиновник отметил, что существует угроза «из-за большого количества приезжающих людей».
«У нас будет безопасный и один из лучших чемпионатов мира», - заверил Маллин.
ЧМ по футболу проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В мундиале впервые участвуют 48 сборных.
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