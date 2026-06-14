Международная федерация футбола (ФИФА) выплатит полный гонорар не допущенному на ЧМ-2026 арбитру Омару Артану из Сомали. Об этом сообщает журналист Майки Джуниор на своей странице в Х.

Отмечается, что ФИФА выплатит Артану не только гонорар за работу, но и все причитающиеся бонусы. Сумма выплат не уточняется.

Ранее сообщалось, что Артан обслужит матч Суперкубка УЕФА между ПСЖ и «Астон Виллой». Игра пройдет 12 августа в австрийском Зальцбурге.

34-летний Артан должен был обслуживать матчи ЧМ-2026, но власти США отказали ему во въезде в страну. В ФИФА заявили, что не будут вмешиваться в ситуацию.