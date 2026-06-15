Дик Адвокат: Кюрасао не должен "стыдиться" поражения
Голландский тренер сборной Кюрасао Дик Адвокаат поделился эмоциями после серьезного проигрыша его команды Германии в матче ЧМ-2026 в воскресенье.
"Не стыдно проиграть 1:7 Германии, команде гораздо более высокого уровня", - заявил Адвокат, чья команда впервые играла на чемпионате мира.
По его словам, признавать такой счет не стыдно.
"Эта команда стоит 850 миллионов, а Кюрасао - 25", - заявил 78-летний тренер на пресс-конференции, сообщает Le Figaro.
Сборная Нидерландских Антильских островов надеялась устроить сенсацию, "но это не сработало, они были слишком сильны, 7-1 - это, конечно, большой счет. Нужно следить, чтобы никто не опускал голову. Но я этого особо не боюсь", - добавил Адвокат.
Даже если Кюрасао не удастся устроить "сюрприз" в следующих матчах, "мы все равно будем рады принять участие в крупнейшем событии мира", заключил маститый тренер.
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Диалло про 1:0 с Эквадором: «Кот-д’Ивуар приехал, чтобы войти в историю. Впереди два матча, постараемся победить»
Швеция – Тунис. 2:1 – Рекик отыграл один мяч, Исак и Айяри забили, у Дьокереша ассист. Онлайн-трансляция