Дик Адвокат: Кюрасао не должен "стыдиться" поражения

Голландский тренер сборной Кюрасао Дик Адвокаат поделился эмоциями после серьезного проигрыша его команды Германии в матче ЧМ-2026 в воскресенье.

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"Не стыдно проиграть 1:7 Германии, команде гораздо более высокого уровня", - заявил Адвокат, чья команда впервые играла на чемпионате мира.

По его словам, признавать такой счет не стыдно.

"Эта команда стоит 850 миллионов, а Кюрасао - 25", - заявил 78-летний тренер на пресс-конференции, сообщает Le Figaro.

Сборная Нидерландских Антильских островов надеялась устроить сенсацию, "но это не сработало, они были слишком сильны, 7-1 - это, конечно, большой счет. Нужно следить, чтобы никто не опускал голову. Но я этого особо не боюсь", - добавил Адвокат.

Даже если Кюрасао не удастся устроить "сюрприз" в следующих матчах, "мы все равно будем рады принять участие в крупнейшем событии мира", заключил маститый тренер.