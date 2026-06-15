Вылет сборной Уругвая в США на ЧМ‑2026 был задержан из‑за ошибки ФИФА

Футболисты сборной Уругвая не смогли вовремя вылететь в США для участия в чемпионате мира‑2026 из‑за бюрократических проблем, сообщает Montevideo.com.

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Как отмечается, самолет, который должен был перевозить делегацию Уругвая, не имел необходимых разрешений для того, чтобы войти в воздушное пространство США из‑за ошибки Международной федерации футбола (ФИФА). Власти уведомили Уругвайскую футбольную ассоциацию о задержке рейса.

Самолет должен был вылететь из мексиканского Канкуна в Майами. Вылет был отложен в ожидании прибытия другого самолета и перегрузки багажа. Сборная Уругвая 15 июня проведет первый матч на чемпионате мира‑2026 с командой Саудовской Аравии. Телеканал «Матч ТВ» показывает матчи финальной стадии чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике.