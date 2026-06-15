Сборная Швеции обыграла команду Туниса на ЧМ-2026

Сборная Швеции одержала крупную победу над национальной командой Туниса в матче первого тура группового этапа чемпионата мира - 2026. Встреча, которая состоялась на стадионе "ББВА" в мексиканском городе Гуадалупе, завершилась с результатом 5:1.

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В составе победившей команды голами отметились Ясин Аяри, который оформил дубль, Александер Исак, Виктор Дьёкереш и Маттиас Сванберг. Единственный мяч Туниса забил Омар Рекик. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Яэль Фалькон Перес из Аргентины. Сборные Швеции и Туниса выступают в группе F вместе с национальными командами Нидерландов и Японии.

Эти сборные уже провели свой матч первого тура, который ничейным результатом - 2:2. Победа над Тунисом позволила Швеции возглавить свою группу. Во втором туре сборная Швеции 20 июня сыграет с Нидерландами, матч начнется в 20:00 по московскому времени. Тунисские футболисты сразятся с соперниками из Японии 21 июня, стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.