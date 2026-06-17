Франция одолела Сенегал в матче ЧМ-2026, Мбаппе оформил дубль

Завершился матч 1-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Сенегала. Команды играли на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Алиреза Фагани из Сиднея, Австралия. Победу со счётом 3:1 праздновали европейцы.

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На 66-й минуте форвард сборной Франции Килиан Мбаппе открыл счёт с передачи вингера Майкла Олисе. На 82-й минуте второй гол французов забил вингер Брэдли Баркола, вышедший на замену на 80-й минуте. На 90+5-й минуте нападающий Ибрагим Мбайе сократил отставание в счёте. На 90+6-й минуте Мбаппе оформил дубль.

Во 2-м туре группы I французская национальная команда встретится с Ираком (23 июня), в 3-м туре — с Норвегией (26 июня). Сенегал во 2-м туре сыграет с Норвегией (23 июня), в 3-м туре — с Ираком (26 июня). Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.