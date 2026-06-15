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Тренер Кот-д’Ивуара Фаэ: «Хотим бросить вызов Германии и победить, чтобы пройти дальше уже во 2-м туре. Мы хорошо начали ЧМ против Эквадора, обыгрывали Францию»

Sports.ru

Главный тренер сборной Кот-д’Ивуара Эмерс Фаэ заявил о намерении обыграть команду Германии.

Тренер сборной Кот-д’Ивуара заявил о намерении обыграть команду Германии
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Ранее ивуарийцы одержали победу над Эквадором (1:0) в 1-м туре ЧМ-2026. Матч против немецкой сборной пройдет 20 июня.

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«Мы приехали сюда не для того, чтобы посетить Соединенные Штаты и вернуться домой. Мы обыграли Францию ​​(2:1 в товарищеском матче 4 июня – Спортс’‘) и хорошо начали этот турнир против Эквадора, очень сильной команды. Следующий матч против Германии? Это будет сложная игра. У Германии большой опыт, и она несколько раз выигрывала чемпионат мира. У них есть игроки, выступающие за крупнейшие клубы Европы, и грозная атакующая сила. Это непростая задача, но мы пойдем и бросим им вызов, чтобы победить и обеспечить себе выход в следующий раунд уже во втором туре», – заявил Фаэ.
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