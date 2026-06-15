Выяснилось, сыграет ли Месси против Алжира

Месси выйдет в старте на матч против Алжира. 38-летний форвард «в отличной физической форме» после травмы (ElDesmarque)
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси готов к первому матчу ЧМ-2026 после восстановления от растяжения мышцы задней поверхности левого бедра.
По информации ElDesmarque, 38-летний игрок выйдет в стартовом составе в первом матче Аргентины против Алжира, который состоится 17 июня (04:00 по московскому времени) в Канзас-Сити.
Отмечается, что капитан аргентинцев тренируется вместе со своими партнерами по команде уже более десяти дней и находится в отличной физической форме.
Ранее он провел на поле более получаса в товарищеском матче Аргентины против Исландии (3:0), в котором забил с пенальти.
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