Японские футболисты убрали за собой в раздевалке после матча ЧМ

Футболисты сборной Японии убрали за собой в раздевалке после матча ЧМ-2026
Футболисты сборной Японии убрали за собой в раздевалке после матча ЧМ-2026 с Нидерландами. Об этом сообщает Sports.ru.
Игроки последовали примеру своих болельщиков, которые убрали мусор с трибун после финального свистка. Они сложили одежду посреди раздевалки, а также убрали остатки еды в пакеты.
Японская сборная сыграла вничью с Нидерландами со счетом 2:2. Таким образом, обе команды набрали по одному баллу в группе F. В следующем туре японцы сыграют с Тунисом, а голландцы — со шведами.
Отмечается, что японские футболисты и болельщики уже не в первый раз убирают за собой после матчей на крупных турнирах. Подобные случаи уже происходили на чемпионатах мира 2018 и 2022 годов.
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