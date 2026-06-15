Футбольная сборная Марокко установила уникальное достижение

Национальная команда Марокко стала первой сборной в истории чемпионатов мира, у которой все 11 футболистов на поле родились за пределами страны.

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Это произошло на 65-й минуте матча с Бразилией (1:1), когда тренерский штаб "атласских львов" совершил двойную замену: вместо Браима Диаса и Аззедина Унахи вышли Шемсдин Тальби и Самир Эль-Мурабет.

Список игроков сборной Марокко на поле к 65-й минуте встречи с южноамериканцами выглядел следующим образом: Яссин Буну (место рождения - Канада), Нуссайр Мазрауи (Нидерланды), Исса Диоп (Франция), Шади Риад (Испания), Ашраф Хакими (Испания), Нейл Эль-Айнауи (Франция), Аюб Буадди (Франция), Шемсдин Тальби (Бельгия), Билал Эль-Ханнус (Бельгия), Самир Эль-Мурабет (Франция) и Исмаэль Сайбари (Испания).

Судьба некоторых футболистов из этого списка могла сложиться иначе. Взять того же Браима Диаса - одного из лидеров марокканцев, полузащитника мадридского "Реала". Диас родился в Малаге, ярко проявил себя в юношеской и молодежной сборной Испании. Более того - у него в активе есть один матч за национальную команду Испании: Браим дебютировал за "красную фурию" в 2021 году в товарищеской встрече с Литвой и даже забил один мяч. Но в марте 2024 года хавбек решил сменить футбольное гражданство и выступать за историческую родину.

Еще один лидер марокканцев капитан команды Ашраф Хакими, выступающий за "Пари Сен-Жермен", мог выбрать сборную Испании. Хакими родился и вырос в Мадриде, долгие годы играл за "Реал", его приглашали в стан "красной фурии". Однако Ашраф изначально сделал свой выбор в пользу Марокко, с которой он стал победителем домашнего Кубка Африки.