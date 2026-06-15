Видеоассистента матча ЧМ обвинили в демонстрации расистского жеста

Арбитра чемпионата мира обвинили в том, что он показал жест White Power* («белой силы» с англ.) во время матча Германии и Кюрасао (7:1).

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Этот жест, при котором большой и указательный пальцы соприкасаются, а остальные пальцы руки вытянуты, традиционно воспринимался как означающий «ОК». Однако в последние годы он используется как символ «белой силы»: три оставшихся пальца образуют букву W (White – белые), а большой и указательный пальцы позволяют нарисовать букву P (Power – сила).

Брентон Таррант, сторонник превосходства белой расы из Австралии, показал символ White Power* во время судебного заседания в 2019 году после ареста за убийство 50 человек в результате стрельбы в мечетях Новой Зеландии.

Австралийский арбитр Шон Эванс, вероятно, показал этот же жест в момент, когда камеры трансляции матча переключились на комнату ВАР.

Представитель ФИФА заявил, что организация осведомлена об инциденте, но отказался от дальнейших комментариев.

Антидиффамационная лига (американская еврейская неправительственная правозащитная общественно-политическая организация – Спортс’‘) классифицирует жест White Power* как символ ненависти, но предупреждает, что с ним следует проявлять особую «осторожность». На сайте организации говорится: «Из-за традиционного значения жеста «окей», а также других способов его использования, не связанных с идеологией превосходства белой расы, следует проявлять особую осторожность и не делать поспешных выводов о намерениях человека, использовавшего этот жест».

*Организация White Power признана в России террористической, ее деятельность запрещена.