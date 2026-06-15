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Колосков: это никакой не чемпионат мира и не турнир сильнейших команд

Газета.Ruиещё 1

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что нынешний чемпионат мира нельзя называть турниром сильнейших. Его слова передает РИА Новости.

Почетный президент РФС отказался называть ЧМ соревнованием сильнейших
© РИА Новости
«Это никакой не чемпионат мира, это не турнир с участием сильнейших команд. Это просто фестиваль футбола, ФИФА дает многим командам возможность показать свои достижения. Посмотрите, например, матч сборных Германии и Кюрасао. Это совсем не турнир сильнейших команд мира», — сказал Колосков.
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Поводом для критики послужил разгром сборной Кюрасао от Германии со счетом 7:1.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Во втором туре немцы сыграют с Кот-д'Ивуаром, а команда Кюрасао встретится с Эквадором. Групповой этап продлится до 27 июня. В плей-офф выходят по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

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