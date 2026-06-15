Почетный президент РФС отказался называть ЧМ соревнованием сильнейших

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что нынешний чемпионат мира нельзя называть турниром сильнейших. Его слова передает РИА Новости.
«Это никакой не чемпионат мира, это не турнир с участием сильнейших команд. Это просто фестиваль футбола, ФИФА дает многим командам возможность показать свои достижения. Посмотрите, например, матч сборных Германии и Кюрасао. Это совсем не турнир сильнейших команд мира», — сказал Колосков.
Поводом для критики послужил разгром сборной Кюрасао от Германии со счетом 7:1.
«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Во втором туре немцы сыграют с Кот-д'Ивуаром, а команда Кюрасао встретится с Эквадором. Групповой этап продлится до 27 июня. В плей-офф выходят по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.
Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.
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