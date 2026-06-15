Хоккеист «Монреаля» рассказал, за кого болеет на ЧМ по футболу

Хоккеист «Монреаля» Иван Демидов рассказал, что болеет за сборную Португалии на чемпионате мира по футболу.

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– На футбол собираетесь сгонять? В Северной Америке начался чемпионат мира.

– На этом чемпионате мира болею за сборную Португалии, потому что там выступает мой любимый игрок Криштиану Роналду.

Посмотрю еще, в каких городах у португальцев будут матчи. Знаю, что там две игры в Хьюстоне – это далековато. Но вот 28 июня они играют в Майами против сборной Колумбии. Или туда можно сгонять, или посмотреть, какой город у них будет в плей-офф.

В любом случае, я желаю Криштиану большой удачи, болею за него давным-давно, – сказал Демидов.