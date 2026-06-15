Хоккеист «Монреаля» рассказал, за кого болеет на ЧМ по футболу

Иван Демидов о ЧМ по футболу: «Болею за сборную Португалии, потому что там выступает мой любимый игрок Роналду. Желаю Криштиану большой удачи»
Хоккеист «Монреаля» Иван Демидов рассказал, что болеет за сборную Португалии на чемпионате мира по футболу.
– На футбол собираетесь сгонять? В Северной Америке начался чемпионат мира.
– На этом чемпионате мира болею за сборную Португалии, потому что там выступает мой любимый игрок Криштиану Роналду.
Посмотрю еще, в каких городах у португальцев будут матчи. Знаю, что там две игры в Хьюстоне – это далековато. Но вот 28 июня они играют в Майами против сборной Колумбии. Или туда можно сгонять, или посмотреть, какой город у них будет в плей-офф.
В любом случае, я желаю Криштиану большой удачи, болею за него давным-давно, – сказал Демидов.
Эрлинг Холанд: «В каждой команде на ЧМ есть нечто особенное. На каждом турнире есть те, которым удается что-то невероятное – как победа Саудовской Аравии над Аргентиной»
Колумбийская журналистка расплакалась после того, как Роналду помахал ей
Лавесси о Месси: «У него есть стабильность и жажда успеха, чего нет у остальных. Вот почему люди говорят, что он лучший в истории»
Эрлинг Холанд: «В каждой команде на ЧМ есть нечто особенное. На каждом турнире есть те, которым удается что-то невероятное – как победа Саудовской Аравии над Аргентиной»
Колумбийская журналистка расплакалась после того, как Роналду помахал ей
Лавесси о Месси: «У него есть стабильность и жажда успеха, чего нет у остальных. Вот почему люди говорят, что он лучший в истории»