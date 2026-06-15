Блогер Балан высказался об игроках «Зенита» в сборной Бразилии на ЧМ

Васант об игроках «Зенита» в сборной Бразилии: «Дуглас не слабее Кайо из «Монако». А Луис Энрике – талантливый футболист, но не может определиться: деньги или карьера»
Блогеры Александр Журавлев и Васант Балан обсудили на «МЯЧ Подкасте» игроков «Зенита» Дугласа Сантоса и Луиса Энрике в составе сборной Бразилии на ЧМ-2026.
Александр Журавлев: «У «Бразилии» есть позиции, которые провисают. И у них есть, например, два игрока из РПЛ. Не знаю, хорошо это или плохо. Может, для РПЛ – это хорошо...»
Васант Балан: «Так получилось, что Дуглас Сантос реально не слабее Кайо Энрике из «Монако». А Луис Энрике – это он сейчас в «Зените». А так он ездил в «Бетис» и за огромные деньги возвращался в «Ботафого». Я думаю, после «Зенита» он опять поедет в Европу. Он талантливый футболист, который, видимо, не может определиться, что ему нужно: деньги или карьера».
Колосков о ЧМ-2026: «Это не турнир сильнейших – посмотрите на матч Германии и Кюрасао. Это просто фестиваль футбола, ФИФА дает возможность показать свои достижения»
Васант об игроках «Зенита» в сборной Бразилии: «Дуглас не слабее Кайо из «Монако». А Луис Энрике – талантливый футболист, но не может определиться: деньги или карьера»
FARE о возможном жесте White Power* от судьи в матче Германии и Кюрасао: «Этот арбитр не должен дальше работать на чемпионате мира»
Колосков о ЧМ-2026: «Это не турнир сильнейших – посмотрите на матч Германии и Кюрасао. Это просто фестиваль футбола, ФИФА дает возможность показать свои достижения»
Васант об игроках «Зенита» в сборной Бразилии: «Дуглас не слабее Кайо из «Монако». А Луис Энрике – талантливый футболист, но не может определиться: деньги или карьера»
FARE о возможном жесте White Power* от судьи в матче Германии и Кюрасао: «Этот арбитр не должен дальше работать на чемпионате мира»