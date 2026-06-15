Блогер Балан высказался об игроках «Зенита» в сборной Бразилии на ЧМ

Блогеры Александр Журавлев и Васант Балан обсудили на «МЯЧ Подкасте» игроков «Зенита» Дугласа Сантоса и Луиса Энрике в составе сборной Бразилии на ЧМ-2026.

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Александр Журавлев: «У «Бразилии» есть позиции, которые провисают. И у них есть, например, два игрока из РПЛ. Не знаю, хорошо это или плохо. Может, для РПЛ – это хорошо...»

Васант Балан: «Так получилось, что Дуглас Сантос реально не слабее Кайо Энрике из «Монако». А Луис Энрике – это он сейчас в «Зените». А так он ездил в «Бетис» и за огромные деньги возвращался в «Ботафого». Я думаю, после «Зенита» он опять поедет в Европу. Он талантливый футболист, который, видимо, не может определиться, что ему нужно: деньги или карьера».