Сын Плющенко написал колонку о ЧМ

Фигурист Александр Плющенко стал автором колонки о чемпионате мира-2026 на «Спорт-экспрессе».

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«Чемпионат мира начался. Я сам играю в футбол с семи лет. Сначала выходил во двор в коробку и рубился с пацанами. Потом занимался в школе «БроукБойз» и недавно выиграл с нашей командой «Союз чемпионов» Кубок по уличному футболу. Конечно, для меня чемпионат мира, как и для многих, большое событие. Никогда не забуду ЧМ-2018 в России – для меня тогда это было скорее «красненькие против синеньких», но, когда Россия обыграла Испанию, все было понятно. Невероятные эмоции и праздник. Так что собираюсь смотреть – мне это нужно и для улучшения своих скилов, изучения тактики. Интересуюсь схемами – кто играет 4-3-3, кто с опорником, кто с цапником (центральный атакующий полузащитник – Спортс’‘), как работают фланги. Так что буду не спать ночами, когда играют крутые сборные», – написал Плющенко.

Ранее фигурист рассказал, что болеет за «Реал» с трех лет.

13-летний сын Евгения Плющенко занимается в академии 2Drots и выступал за команду в НаПике Junior.