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Ван Дейк о перерывах на водопой на ЧМ-2026: «Не нравилось, что начиналась коммерческая пауза. Для болельщиков это не здорово»

Sports.ru

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк после матча против Японии (2:2) поделился мыслями на тему перерывов на водопой по ходу матчей ЧМ-2026.

Игрок сборной Нидерландов высказался о паузах на водопой на ЧМ
© Sports.ru
«Думаю, что ситуация с паузами на водопой выглядит очень интересно. Я смотрел почти все матчи чемпионата мира. И каждый раз мне не нравилось, что начиналась эта коммерческая пауза. Думаю, и для нейтральных болельщиков, которые смотрят игры по телевидению, это не здорово. Если на улице действительно очень жарко, то было бы неплохо иметь такие паузы, но считаю, что каждый матч нужно рассматривать индивидуально. Полагаю, я уже сказал достаточно на этот счет», – заявил Вирджил ван Дейк.
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