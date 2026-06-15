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Лямуши уволят из сборной Туниса после 1:5 от Швеции в первом матче ЧМ-2026 (Jawhara)

Sports.ru

Сборная Туниса уволит главного тренера команды Сабри Лямуши на фоне поражения от команды Швеции (1:5) в матче первого тура ЧМ-2026.

Тренера сборной Туниса уволят после поражения на старте ЧМ
© Global Look Press

Об этом сообщает Jawhara.

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Французский специалист возглавлял национальную сборную с января 2026 года.

Ожидается, что Лямуши заменит технический директор сборной Туниса Мондер Кебайер.

На турнире Тунису предстоит провести еще два матча на групповом этапе – против Японии (21 июня) и Нидерландов (26 июня).

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