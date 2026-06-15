Тренера сборной Туниса уволят после поражения на старте ЧМ

Лямуши уволят из сборной Туниса после 1:5 от Швеции в первом матче ЧМ-2026 (Jawhara)
Сборная Туниса уволит главного тренера команды Сабри Лямуши на фоне поражения от команды Швеции (1:5) в матче первого тура ЧМ-2026.
Об этом сообщает Jawhara.
Французский специалист возглавлял национальную сборную с января 2026 года.
Ожидается, что Лямуши заменит технический директор сборной Туниса Мондер Кебайер.
На турнире Тунису предстоит провести еще два матча на групповом этапе – против Японии (21 июня) и Нидерландов (26 июня).
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Лямуши уволят из сборной Туниса после 1:5 от Швеции в первом матче ЧМ-2026
Куман про 2:2: «В Нидерландах думают, что мы можем легко обыграть кого угодно. Но у Японии отличная команда. Мы можем быть довольны, учитывая то, как развивался матч»
Японцы перекрыли перекресток Сибуя в Токио, празднуя ничью с Нидерландами. Через полминуты они разошлись, чтобы не мешать движению машин
Лямуши уволят из сборной Туниса после 1:5 от Швеции в первом матче ЧМ-2026