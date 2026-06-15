Журналистка расплакалась после того, как ей помахал Роналду

Колумбийская журналистка расплакалась после того, как Роналду помахал ей
Колумбийская журналистка заплакала, когда ей помахал Криштиану Роналду.
Шейла Гарсия попала на тренировку сборной Португалии на ЧМ-2026 и с бровки поприветствовала 41-летнего нападающего.
Роналду в ответ помахал рукой, после этого Гарсия закричала и заплакала.
14 июня блогерша Селин Депт тоже не сдержала слез во время встречи с форвардом сборной Португалии. Она опубликовала видео, в котором Роналду показывает ей, как правильно исполнять свое культовое празднование гола Siuuu.
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Черданцев о паузах на водопой на ЧМ-2026: «Американская фишка для ТВ. Потому американские лиги такие богатые. Футбол с консерватизмом очень мешает телевизионщикам»
Кака о сборной Бразилии: «ЧМ не выигрывают в первом матче. Винисиуса всегда будут подвергать критике. Он играет за самый большой клуб в мире и за величайшую сборную мира»
Испания – Кабо-Верде. Педри, Родри, Гави играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:00