Журналистка расплакалась после того, как ей помахал Роналду

Колумбийская журналистка заплакала, когда ей помахал Криштиану Роналду.

Шейла Гарсия попала на тренировку сборной Португалии на ЧМ-2026 и с бровки поприветствовала 41-летнего нападающего.

Роналду в ответ помахал рукой, после этого Гарсия закричала и заплакала.

14 июня блогерша Селин Депт тоже не сдержала слез во время встречи с форвардом сборной Португалии. Она опубликовала видео, в котором Роналду показывает ей, как правильно исполнять свое культовое празднование гола Siuuu.