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Колумбийская журналистка расплакалась после того, как Роналду помахал ей

Sports.ru

Колумбийская журналистка заплакала, когда ей помахал Криштиану Роналду.

Журналистка расплакалась после того, как ей помахал Роналду
© Global Look Press

Шейла Гарсия попала на тренировку сборной Португалии на ЧМ-2026 и с бровки поприветствовала 41-летнего нападающего.

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Роналду в ответ помахал рукой, после этого Гарсия закричала и заплакала.

14 июня блогерша Селин Депт тоже не сдержала слез во время встречи с форвардом сборной Португалии. Она опубликовала видео, в котором Роналду показывает ей, как правильно исполнять свое культовое празднование гола Siuuu.

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