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Эрлинг Холанд: «В каждой команде на ЧМ есть нечто особенное. На каждом турнире есть команды, которым удается что-то невероятное – как победа Саудовской Аравии над Аргентиной

Sports.ru

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд поделился ожиданиями от соперников на ЧМ-2026.

Холанд поделился ожиданиями от соперников на ЧМ
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Норвежская команда сыграет в одной группе со сборными Ирака, Франции и Сенегала.

ЧМ-2026
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«У нас сложная группа. Думаю, что в каждой команде на этом чемпионате мира есть нечто особенное, и нужно показать себя очень хорошо, чтобы выйти из группы. Это будет непросто. Каждый матч на турнире будет сложным. И на каждом чемпионате мира есть несколько команд, от которых, возможно, не ожидаешь того или иного, а потом вдруг им удается сделать что-то невероятное, как, например, Саудовская Аравия в матче против Аргентины (2:1) в 2022 году. Они выиграли у Аргентины, но Аргентина затем выиграла чемпионат мира. Чемпионат мира особенный именно из-за этого», – сказал Эрлинг Холанд.
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