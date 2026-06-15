ФИФА проведет расследование по возможному расистскому жесту арбитра

Международная федерация футбола (ФИФА) начнет расследование по поводу возможной демонстрации расистского жеста австралийским арбитром Шоном Эвансом перед матчем группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Германии и Кюрасао. Об этом сообщает телеканал RMC Sport со ссылкой на газету The Telegraph.

Матч прошел 14 июня и завершился победой сборной Германии со счетом 7:1. Эванс был в роли видеоассистента рефери (VAR). Перед началом игры в трансляции показали арбитров из комнаты VAR, Эванс показал жест, напоминающий перевернутое "ОК", который связывают с неонацистской National-Socialism/White Power (признана Верховным судом РФ террористической организацией).

Пока официальных заявлений не было, однако представитель ФИФА сообщил порталу The Athletic, что организации известно об инциденте.