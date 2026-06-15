Трамп намерен принять участие в церемонии вручения Кубка Мира

Президенту США Дональду Трампу разрешат присоединиться к команде, которая победит в финале ЧМ-2026.

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ФИФА не возражает против того, чтобы Трамп передал трофей капитану победившей команды, об этом сообщает talkSPORT.

Отмечается, что Трамп уже сообщил представителям ФИФА о таком пожелании.

ФИФА предоставит политику самому решать, останется ли он с командой во время церемонии награждения или будет находиться рядом с другими официальными лицами.

Считается, что Трамп снова предпочтет отпраздновать победу с командой-победительницей, как он сделал это в 2025 году после победы «Челси» в финале клубного чемпионата мира.

Глава ФИФА Джанни Инфантино уведомил Трампа о том, что он имеет полное право вручить трофей любым способом, которым сочтет нужным.

Финал ЧМ-2026 пройдет 19 июня на стадионе «Метлайф Стэдиум» в Нью-Йорке.