Трамп намерен принять участие в церемонии вручения Кубка Мира

Трампу разрешат передать кубок капитану победившей команды в финале ЧМ-2026. Президент США был рядом с игрокам «Челси» после КЧМ (talkSPORT)
Президенту США Дональду Трампу разрешат присоединиться к команде, которая победит в финале ЧМ-2026.
ФИФА не возражает против того, чтобы Трамп передал трофей капитану победившей команды, об этом сообщает talkSPORT.
Отмечается, что Трамп уже сообщил представителям ФИФА о таком пожелании.
ФИФА предоставит политику самому решать, останется ли он с командой во время церемонии награждения или будет находиться рядом с другими официальными лицами.
Считается, что Трамп снова предпочтет отпраздновать победу с командой-победительницей, как он сделал это в 2025 году после победы «Челси» в финале клубного чемпионата мира.
Глава ФИФА Джанни Инфантино уведомил Трампа о том, что он имеет полное право вручить трофей любым способом, которым сочтет нужным.
Финал ЧМ-2026 пройдет 19 июня на стадионе «Метлайф Стэдиум» в Нью-Йорке.
Черданцев о паузах на водопой на ЧМ-2026: «Американская фишка для ТВ. Потому американские лиги такие богатые. Футбол с консерватизмом очень мешает телевизионщикам»
Кака о сборной Бразилии: «ЧМ не выигрывают в первом матче. Винисиуса всегда будут подвергать критике. Он играет за самый большой клуб в мире и за величайшую сборную мира»
Испания – Кабо-Верде. Педри, Родри, Гави играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
Черданцев о паузах на водопой на ЧМ-2026: «Американская фишка для ТВ. Потому американские лиги такие богатые. Футбол с консерватизмом очень мешает телевизионщикам»
Кака о сборной Бразилии: «ЧМ не выигрывают в первом матче. Винисиуса всегда будут подвергать критике. Он играет за самый большой клуб в мире и за величайшую сборную мира»
Испания – Кабо-Верде. Педри, Родри, Гави играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:00