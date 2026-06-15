Японцы становятся серьезной футбольной силой на ЧМ

Сборные Нидерландов и Японии выдали один из самых ярких матчей на старте чемпионата мира. Встреча на стадионе в пригороде Далласа Арлингтоне завершилась боевой ничьей 2:2.

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Японцы впервые сыграли на чемпионате мира в 1998 году, и с тех пор турнир ни разу не пропустили. В четырех случаях из семи "самураи" выходили в плей-офф, в том числе на двух последних чемпионатах мира. Но, пожалуй, именно на предыдущем первенстве планеты четыре года назад в Катаре сборная Японии заставила считаться с собой как с серьезной силой.

Результаты говорят сами за себя. На групповом этапе ЧМ-2022 японцы сенсационно обыграли Испанию и Германию и лишь в серии пенальти уступили хорватам в 1/8 финала. Этим дело не ограничилось: в рамках подготовки к ЧМ-2026 Япония сенсационно обыграла в товарищеских матчах Бразилию (3:2) и Англию (1:0). Причем англичан азиатская команда расстроила на культовом лондонском стадионе "Уэмбли".Так что назвать ничью "самураев" с Нидерландами сенсацией язык не поворачивается.

Да, "оранжевые" объективно выше японцев по совокупному классу игроков и большую часть встречи смотрелись лучше соперника. Но слишком уж рано Нидерланды включили режим на удержание победного результата. При счете 2:1 главный тренер голландцев Рональд Куман уже на 80-й минуте выпустил пятого защитника, а до этого убрал с поля лидеров атаки.

Однако не просто так сборную Японии называют "синими самураями". Несгибаемая воля, дисциплина и характер - все это про них. Девять из последних десяти мячей на чемпионатах мира японцы забили во вторых таймах. Матч с Нидерландами не стал исключением. Причем спасительный гол состоялся на 88-й минуте, за две до конца основного времени. Интересный факт: Япония не проигрывает европейским командам начиная с 2019 года.

На ЧМ-2022 сборная Японии обыграла испанцев и немцев, а в процессе подготовки к нынешнему турниру огорчила Бразилию и Англию.

Характерно, что после игры нидерландцы хоть и сетовали на пропущенный гол в концовке, отдавали должное сопернику. Своеобразный итог подвел главный тренер "оранжевых" Рональд Куман.

- Япония - очень сильная и качественная команда, - констатировал Куман. - Я могу принять этот итог. Нам есть чему поучиться после этого матча. Мы дважды вели в счете, поэтому сложно быть довольным результатом. Но если посмотреть на количество созданных моментов с обеих сторон, все справедливо. Матч был высокого уровня, и с этой ничьей можно смириться.

Матч в Арлингтоне произвел впечатление и на сторонних экспертов. Среди них - экс-наставник сборной Бразилии Фелипе Сколари. Кстати, в плей-офф южноамериканцы могут попасть либо на японцев, либо на голландцев. И Сколлари по этому поводу переживает уже сейчас.

- Сборные Нидерландов и Японии очень хорошо организованы, подчеркнул специалист. - Не знаю, сможет ли талант Бразилии превзойти уровень организации этих команд. Честно говоря, у меня страх и опасения. С учетом того, что показали обе сборные, для меня это пока лучший матч чемпионата мира. Все было идеально как тактически, так и технически. Команды красиво действовали в обороне и быстро перемещались с мячом в атаке.

И еще один штрих, но уже из-за пределов поля. Японские болельщики еще на предыдущих чемпионатах мира удивили всех тем, что убирались за собой на трибунах после матчей. Традиция никуда не делась и на нынешнем турнире.

Правда, иногда стремление к чистоте доходит до курьеза. Так, сообщалось, что, прилетев на подготовительные сборы в Мексику, японцы экстренно сменили тренировочную базу. Причина - невозможность заниматься на газоне "с пятнами грязи".